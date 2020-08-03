رياضة | مانشستر يوناتيد مهدد بفقدان كبرى صفقاته

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يوناتيد مهدد بفقدان كبرى صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي مانشستر يونايتد في التحرك جديا من أجل التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف، إلا أن الشياطين الحمر ليس أمامهم سوى أسبوع واحد لإتمام الانتقال.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن رغبة مانشستر يونايتد بدفع 63 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، على أن يدفع 27 مليونا و18 مليونا في الصيفين المقبلين.

ويسعى مانشستر يونايتد لإنهاء الصفقة خلال هذا الأسبوع ، ففي حال انضم اللاعب لمعسكر دورتموند الإعدادي للموسم الجديد يوم 10 أغسطس المقبل، فسيكون من الصعب إتمام الصفقة هذا الصيف.

وقالت بعض التقارير الصحفية، أن ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد السابق، قد يسهل من تلك الصفقة، حيث يعتبره دورتموند البديل المناسب لسانشو، ويرغب اليونايتد في ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، إلا أن دورتموند يتمسك بالحصول على 108 ملايين جنيه إسترليني للتفريط في خدماته.