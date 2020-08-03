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رياضة | جوارديولا يستقر على التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يستقر على التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره فريق ريال مدريد يوم الجمعة 8 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام ريال مدريد، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:- 

حراسة المرمى: ايدرسون. 

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خط الدفاع: والكر - لابورت - إريك جارسيا - كانسيلو.  

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز. 

خط الهجوم: جابريل جيسوس. 

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سانتياجو برنابيو.

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