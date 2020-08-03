رياضة | وكيل أوزيل يرغب في تغيير وكلاء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أوزيل يرغب في تغيير وكلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب إركوت سوغوت، وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل، نجم نادي آرسنال الإنجليزي، في أن يكون وكلاء اللاعبين مساهمين رئيسين في كرة القدم، مثل اتحاد الأندية الأوروبية ورابطة اللاعبين (فيفبرو).



وأكد سوغوت، نائب رئيس اتحاد وكلاء كرة القدم المحترفين الجديد، في تصريحات لموقع "سبوكس" وموقع "جول" الإخباري في حوار نشر اليوم الإثنين، أنهم يرغبون في المشاركة، حينما يصبح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" هو الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص الوكيل.

وأضاف: "بمجرد أن يتم كل شيء سنذهب إلى "فيفا" ونقول ها نحن ونريد أن نصبح مساهمين، نريد أن تتهيأ الظروف لصناعتنا مثلما تتهيأ بالفعل للآخرين". Advertisements

وتابع أن "فيفا" اعتاد إصدار التراخيص في الماضي، لكن الاتحادات المحلية تولت الأمر بعد عام 2015، وقال سوغوت إنه يرغب في أن يستعيد "فيفا" السيطرة على الأمر مجدداً، ربما من العام المقبل فصاعداً".

وقال سوغوت إن اتحاد الوكلاء يضم حتى الآن 100 عضو، لكنه اعترف أيضاً أن بعدم وجود الوكيلين الشهيرين الإيطالي مينو رايولا والبرتغالي خورخي مينديز من بين الأعضاء.