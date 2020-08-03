رياضة | الأهلي يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" موعد مواجهة الوداد بالقاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" موعد مواجهة الوداد بالقاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لنظيره الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم ٣ من أكتوبر المقبل بالقاهرة.
وأضاف مرجان بأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق هو من اختار خوض المباراة في هذا الموعد.
وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن اليوم الاثنين مواعيد مباريات الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراتي الذهاب في المغرب أحد يومي ٢٥،٢٦ سبتمبر المقبل فيما تقام مباراتي الإياب في القاهرة أحد يومي ٢،٣ أكتوبر المقبل.