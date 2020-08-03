رياضة | الأهلي يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" موعد مواجهة الوداد بالقاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" موعد مواجهة الوداد بالقاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موعد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لنظيره الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام يوم ٣ من أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وأضاف مرجان بأن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق هو من اختار خوض المباراة في هذا الموعد.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن اليوم الاثنين مواعيد مباريات الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراتي الذهاب في المغرب أحد يومي ٢٥،٢٦ سبتمبر المقبل فيما تقام مباراتي الإياب في القاهرة أحد يومي ٢،٣ أكتوبر المقبل.