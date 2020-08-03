رياضة | أزمة في الأهلي قبل مواجهة انبي بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي قبل مواجهة انبي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ، بقيادة رينيه فايلر، من أزمة فنية ، قبل استئناف الدوري المحلي، أمام إنبي، الأحد المقبل.

حيث سيدخل الأهلي اللقاء مفتقدا جهود ثنائي الدفاع لديه، وهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بعد تعرض الأول للإصابة في مفصل القدم، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع، ليخرج من حسابات فايلر أمام إنبي.

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ويغيب كذلك رامي ربيعة قلب الدفاع، بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في اللقاء الأخير أمام سموحة، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

ومن المحتمل أن يعتمد فايلر على الثنائي أيمن أشرف ومحمود متولي، وستكون دكة البدلاء خاوية من لاعبي خط الدفاع، حال تعرض الثنائي الأساسي لأي ظرف طارئ، في ظل إصابة سعد سمير في وتر أكيلس.

ولقد جهز المدرب السويسري محمد هاني وأحمد فتحي للعب في مركز قلب الدفاع خلال المباريات السابقة، عندما واجهته بعض الظروف المشابهة.