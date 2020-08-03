رياضة | قبل مواجهة الهلال.. النصر يفرج عن مكافآت بطولة السوبر السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الهلال.. النصر يفرج عن مكافآت بطولة السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي النصر السعودي، صرف مكافأة خاصة للاعبيه قبل مواجهة الهلال في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غد الأربعاء.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية: "فإن لاعبو النصر سوف يتسلمون مكافآت بطولة السوبر السعودي بواقع 200 ألف ريال لكل لاعب، تحفيزاً للاعبين قبل الديربي المنتظر".

ويفتقد النصر أمام مواجهته المرتقبة أمام الهلال جهود عبد الله مادو، وفراس البريكان، حيث أكد طبيب الفريق، بازيل روبيرو، عدم قدرة اللاعبين على المشاركة لحاجتهما إلى برنامج بدني إضافي حتى نهاية الأسبوع الجاري.