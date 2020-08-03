رياضة | نجم الجزائر يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من التعاقد مع لاعب ريال بيتيس، المدافع الجزائري عيسى ماندي، في الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه الحالي العام المقبل.

ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الإثنين، أن أولوية ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأضافت: "بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، وذلك بدلاً من خسارته دون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليفربول دفعة كبيرة في محاولاته لضم اللاعب".

وتابعت: "ماندي 28 عاماً قدم موسماً جيداً في الدوري الإسباني، ليخطف الأنظار إليه بأدائه المميز مع بيتيس".