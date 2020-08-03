رياضة | نادى الزهور يقرر فتح حمامات السباحة وانطلاق الأنشطة الرياضية 8 أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نادى الزهور يقرر فتح حمامات السباحة وانطلاق الأنشطة الرياضية 8 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش السماح للفرق والأكاديمات الرياضية بالنادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس بممارسة التدريبات بدءا من السبت المقبل الموافق 8 أغسطس وفقا للخطط المعتمدة من الاتحادات الرياضية والإجراءات الاحترازية.

من جانبه قال رئيس الزهور أن مجلس الإدارة قرر أيضا فتح حمامات السباحة للأعضاء بدءا من يوم السبت وفق التعليمات المحددة من إدارة النشاط الرياضى في إطار خطة المجلس لعودة النشاط تدريجيا وفقا للخطة التي أعدتها الدولة ومجلس الوزراء.

أكد الدمرداش على أن النادى سوف يفتح أبوابه بفرعيه لأعضاء الجمعية العمومية بداية من السبت في تمام الخامسة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا، مشددا على أن المجلس استغل فترة التوقف في إعادة كفاءة العديد من المنشآت داخل النادى. Advertisements

المعروف أن مجلس إدارة نادى الزهور قد أعلن عن مراحل وخطوات تطوير المنطقة المحيطة بالفرع الرئيسي مدينة نصر وتحديدا توسعة الشارع الجانبي، وما جري التنسيق بصدده في هذا الشأن مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية للوصول لأفضل تصور يحقق تنفيذ رؤية القـيـادة الـسياسـية لتطوير المنطقة مع تحقيق الخيارات الأفضل والأقل ضررا للنادي.

شدد رئيس الزهور على الجهود التي بذلها مجلس الإدارة التي تواصلت لمدة 38 يوما مع الهيئة الهندسية المكلفة بأعمال التطوير وتحت إشراف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ إزالة مسجد السيدات والمحول الكهربائى ومجمع العيادات وشارع الملاعب بما يساعد على تأمين الدفاع المدنى والإسعاف داخل مقر النادى.