مانشستر يونايتد يحدد بديل «دي خيا» في الميركاتو الصيفي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن مانشستر يونايتد حدد أفضل بديل لحارسه ديفيد دى خيا، الذي تراجع مستواه هذا الموسم وتلقى الكثير من الانتقادات، بعدما كان يعتبر على نطاق واسع من أفضل حراس العالم.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي اليونايتد يرصدون حارس ليستر سيتى، كاسبر شمايكل، باعتباره الخيار الجاهز لتعويض الدولى الإسبانى.

كما يرى النادى أن الحارس الشاب، دين هندرسون، المعار لشيفيلد يونايتد، لا يزال دون المستوى المطلوب. ويتبقى في عقد كاسبر، نجل أسطورة اليونايتد بيتر شمايكل، 3 سنوات مع ليستر سيتى. Advertisements لكن الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، والمتوج بلقب البريميرليج عام 2016، يعد خيارًا أقل في الثمن مقارنةً بحارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك. ويملك السلوفينى شرطا جزائيا في تعاقده مع الروخيبلانكوس، إلا أن قيمته تبلغ 109 ملايين إسترلينى. وذكرت الصحيفة أن أولى جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر، يشك في قدرة هندرسون على تولى مسؤولية عرين الفريق حاليا، رغم المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم، كما فقد صبره إزاء أخطاء دى خيا. ويريد سولسكاير امتلاك حارس يثق به، لرغبته في المنافسة على لقب البريميرليج، في الموسم المقبل، إلى جانب الظهور بشكل قوى في دورى أبطال أوروبا.

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