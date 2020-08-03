شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف»: من الجنون إقامة بطولة أمريكا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد لاعب التنس الألمانى، ألكسندر زفيريف، المصنف السابع عالميا، خطط إقامة بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) رغم جائحة «كورونا»، لكنه لم يلغ مشاركته المرتقبة في البطولة.

وقال «زفيريف»، 23 عاما، على هامش بطولة استعراضية في جنوب فرنسا: «من الجنون قليلا أن تقام بطولة أمريكا المفتوحة الآن.. أفضل ألا تقام البطولة حاليا، وأن نبدأ ببطولات أوروبا».

وأشار «زفيريف» إلى أنه «ليس الوقت المناسب للسفر إلى أمريكا، في ظل الوضع الصحى هناك»، لكنه أضاف: «إذا أقيمت بطولة أمريكا المفتوحة، فما الذي يوجب على اللاعبين فعله؟ خاصة إذا كان الجميع سيشارك. الأمر يتعلق أيضا بنقاط التصنيف».

وأضاف «زفيريف» أيضا أنه لا يفكر في الانسحاب من البطولة، المقرر انطلاقها في 31 أغسطس الحالى، رغم إقامتها بدون جماهير.

وأبدى العديد من اللاعبين واللاعبات تحفظهم على إقامة البطولة هذا العام، في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أعلى أرقام للإصابات في العالم.

في السياق نفسه، انسحب الأسترالى نيك كيريوس من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وانتقد مرة أخرى بعض اللاعبين بسبب تجاهلهم الإرشادات الطبية، خلال جائحة فيروس كورونا.

وسار «كيريوس» على خطى مواطنته، آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا، التي أعلنت الأسبوع الماضى انسحابها من البطولة، التي ستقام في الفترة من 31 أغسطس الجارى إلى 13 سبتمبر المقبل.

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وقال «كيريوس»، في تسجيل مصور، نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعى: «لن ألعب في بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام».

وأضاف: «يؤلمنى بشدة عدم الذهاب إلى هناك، والمنافسة في استاد آرثر آش، وهو واحد من أعظم الملاعب في الرياضة».

وتابع: «لكنى لن أشارك من أجل الناس، ومن أجل الأستراليين، ومن أجل مئات وآلاف الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم.. هذا هو قرارى».

ولا توجد مشكلة بالنسبة لكيريوس مع قرار الاتحاد الأمريكى للتنس إقامة البطولة، أو اللاعبين المشاركين إذا اختاروا ذلك، «مادام الجميع يتصرفون بصورة ملائمة وآمنة».

ويقر «كيريوس»، 25 عاما، بأن الموظفين من أصحاب الأجور المنخفضة في البطولة، مثل العاملين في المطعم وعمال النظافة وغرف الملابس، بحاجة لإقامتها، لكن اللاعب الأسترالى، المصنف 40 عالميا، وجه انتقادات أيضا إلى اللاعبين الذين دخل معهم في خلاف، على مدار الشهرين الماضيين، بعد أن اختاروا المشاركة في بطولة استعراضية بأوروبا، من تنظيم نوفاك ديوكوفيتش.

وأصيب «ديوكوفيتش» وبورنا تشوريتش وجريجور ديميتروف وفيكتور ترويتشكى بفيروس كورونا، خلال البطولة التي أُلغيت في نهاية المطاف.

وتابع «كيريوس»: «على لاعبى التنس التصرف بطريقة تراعى مصالح بعضهم بعضا، وينبغى عليهم التعاون». وأردف: «لا يمكنكم مجرد جمع المال حول أوروبا، أو محاولة الحصول على مكسب سريع، من خلال استضافة بطولة استعراضية.. هذا أمر في غاية الأنانية، فكروا لمرة واحدة في الآخرين».