شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم الكرة مع الثانوية العامة.. طارق يحيى: حصلت ‏على 58% والقدر أنقذني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي حصلوا عليه.

طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، والمدير الفني للعديد من أندية الدوري المصري، ورئيس قطاع الناشئين الحالي بالنادي الأبيض، كشف في تصريحات خاصة عن مجموعه في الثانوية العامة قائلًا:«حصلت على 58% أدبي، بمدرستي في كفر الشيخ».

وأضاف «يحيى» لـ«المصري اليوم»: «بالطبع كنت حزين للغاية بسبب هذا المجموع، كذلك أسرتي، ولكن شاءت الأقدار أن يصدر قراراً من وزارة التربية والتعليم بدخول جميع مواليد كفر الشيخ كلية تربية المعلمين بالمحافظة، بغض النظر عن مجموعهم في الثانوية العامة».

وواصل: «الأمر كان إجبارياً على الجميع، والكل تساوى في النهاية، من حصل على 100% مثله مثل من حصل على 50 %، جميع مواليد المحافظة كان عليهم الالتحاق إجبارياً بالكلية حديثة العهد، التي كانت تريد عدد كبير من الطلاب في دفعتها الأولى».

وأكمل: «بالتأكيد هذا القرار أسعدني وأسعد أسرتي، وبات مجموع الثانوية العامة بلا قيمة».

وأنهى تصريحاته: «أتذكر زميلة حصلت على 92%، وكانت تسعى للالتحاق بإحدى كليات القمة، ولكن قرار الالتحاق اجبارياً بجامعة تربية المعلمين حال دون ذلك، وظلت حزينة لفترة طويلة».

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