شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينشر قائمة أفضل نجوم الدوري في صناعة الأهداف خلال الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إحصائية بأبرز اللاعبين صناعة للأهداف فى بطولة الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم المقرر استئنافه يوم الخميس المقبل، بمواجهة الزمالك مع المصرى البورسعيدى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات المسابقة المتوقفة منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وشهد الموسم رقم 61 للدوري الممتاز المصري لكرة القدم الذي انطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي ويعود في السادس من أغسطس المقبل بعد أن توقف منذ 11 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، تألق العديد من اللاعبين وعلى رأسهم أصحاب التمريرات السحرية التي أسفرت عن أهداف ويأتي على رأس هؤلاء التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي وزميله محمد مجدي أفشة ويوسف أوباما لاعب الزمالك وأحمد شديد قناوي ظهير الإنتاج الحربي.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تأتى قائمة أفضل نجوم المسابقة في صناعة الأهداف كالتالى:

يتربع الرباعي أوباما ومعلول وأفشة وشديد على رأس قائمة أفضل صانعي الأهداف في المسابقة قبل توقفها برصيد 6 تمريرات لكل لاعب.

- علي معلول صاحب الـ (30 سنة) صنع هذا العدد من الأهداف في 12 مشاركة فقط وكانت تمريراته التي أسفرت عن أهداف مباشرة أمام الإنتاج الحربي (الجولة الثانية)، أسوان (الجولة الثالثة)، الجونة (الجولة الخامسة)، الاتحاد السكندري (الجولة العاشرة)، طنطا (الجولة الثالثة عشرة) والجيش (الجولة السابعة عشرة).

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- يوسف "أوباما" صاحب الـ (25 سنة) شارك في 13 مباراة مع الزمالك وصنع 6 أهداف أيضاً منها ثنائية أمام طلائع الجيش بالجولة الثامنة و4 أخرى في مواجهة نادي مصر وأسوان والجونة ووادي دجلة في الجولات الثالثة والحادية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة.

محمد مجدي "أفشة" صاحب الـ (24 سنة) شارك مع الأهلي في 15 مباراة، وصنع 6 أهداف بواقع هدفين أمام أسوان ونادي مصر، وهدف أمام الإنتاج الحربي وآخر أمام طلائع الجيش.

من جانبه شارك شديد قناوي صاحب الـ (34 سنة) في 17 مباراة مع طلائع الجيش وصنع سداسيته في خمس لقاءات بواقع تمريرتين أمام نادي مصر في الجولة الافتتاحية و4 أمام بيراميدز (الجولة الخامسة)، أسوان (الجولة التاسعة)، الإسماعيلي (الجولة الخامسة عشرة) والمقاصة (الجولة السابعة عشرة).

ويأتي بعد ذلك في هذه القائمة، محمود وادي ومفتاح طقطق ثنائي المصري وأحمد رفعت جناح الاتحاد السكندري برصيد 5 تمريرات لكل لاعب.

ونجح فى صناعة 4 أهداف بالدورى 10 لاعبين، هم: عمرو السولية لاعب الأهلى، وأشرف بن شرقى لاعب الزمالك، ومحمد فاروق، وعبد الله السعيد ثنائي بيراميدز، وناصر ماهر لاعب سموحة، كريم طارق، جناح طلائع الجيش، وحسنى فتحى، ظهير المقاصة، ولوكوسا، لاعب حرس الحدود، وعبدالرحمن عامر، نجم فريق إنبى.