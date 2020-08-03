شكرا لقرائتكم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا منتصف أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فكرة إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا للعبة الشعبية هذا العام في مكان واحد وحدد 16-17 أكتوبر المقبل موعدا لإقامة نهائي البطولة القارية الأولى للأندية.

وكان من المتوقع أن تستضيف الكاميرون المرحلتين الأخيرتين من البطولة لكن بعد انسحابها أكد الاتحاد القاري إقامة الدور قبل النهائي من مرحلتين ذهابا وإيابا في ملعبي الفريقين على أن يقام النهائي في ملعب محايد في حالة تنافس فريقين من دولتين مختلفتين على اللقب.

وتنحصر المنافسة في الدور قبل النهائي بين فرق مصرية ومغربية، إذ يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك بينما تجمع المواجهة الثانية بين الوداد البيضاوي والأهلي، وستقام مباراتا الذهاب في المغرب في 25-26 سبتمبر المقبل على أن يقام دور العودة في مصر في 2-3 أكتوبر الأول.

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وإذا ما تأهل فريقان من دولة واحدة للدور النهائي فإن النهائي سيقام في هذه الحالة في نفس الدولة في منتصف أكتوبر تشرين الأول. وإذا كان الفريقان من بلدين مختلفين فإن المباراة ستقام في ملعب محايد.

وطلب الاتحاد من الدول الأعضاء التقدم لاستضافة المباراة الفاصلة قبل 17 أغسطس الجاري، وحدد أيضا مواعيد مباريات المرحلتين الأخيرتين من كأس الاتحاد والتي ستقام في المغرب.

وسيلتقي بيراميدز المصري مع هورويا الغيني في الدار البيضاء في 22 سبتمبر أيلول المقبل وفي نفس اليوم يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط.

وستقام المباراة النهائية في استاد مولاي الأمير عبد الله في الرباط في 27 سبتمبر.