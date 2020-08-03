شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يبحث عن الأمان بنقاط أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستأنف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء بعد غياب استمر أكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث ستنطلق الجولة 23 من المسابقة "جولة عيدنا عيدين" بخمسة لقاءات، حيث يبحث الاتحاد عن الأمان حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، ويتطلع الأهلي لاستعادة توازنه حينما يستضيف الحزم، ويستضيف الرائد نظيره ضمك ويلتقي فريقا الفيصلي والفتح أمام ضيفيهما التعاون والفيحاء.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يبحث اتحاد جدة عن 3 نقاطٍ ستبعده عن شبح الهبوط حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

وقدّم الاتحاد أداءً متذبذباً قبل توقف الدوري عقب ابتعاده عن نغمة الانتصارات في آخر مرحلتين بتعادله أمام مضيفه الحزم وخسارته من أمام الوحدة ليحتل المركز 13 برصيد 23 نقطة.

وأقام الاتحاد معسكراً تدريبياً في مدينة أبها استعداداً لاستئناف الدوري بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي الذي تنفس الصعداء بتأكد مشاركة مهاجمه فهد المولد الذي انتهت فترة إيقافه التي كانت لمدة سنة بقرار من لجنة المنشطات.

وفي المقابل يسعى أبها إلى مواصلة مستواه المميز الذي قدمه في هذا الموسم عقب تحقيقه انتصارين في آخر مرحلتين قبل التوقف أمام التعاون والفيحاء ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة مبتعداً بشكل كبير عن شبح الهبوط.

الأهلي والحزم



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الأهلي لاستعادة توازنه حينما يستضيف الحزم.

وعانى الأهلي كثيراً من تذبذب المستوى خاصة بعد خسارته في المرحلة السابقة أمام التعاون ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يبحث الحزم عن فوزٍ سيبعده بنسبة كبيرة عن شبح الهبوط حيث يحتل المركز 12 برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفتح صاحب المركز 14.

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الرائد وضمك





وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات والمضي قدماً في جدول الترتيب حينما يستضيف ضمك الجريح.

وقدّم الرائد أداء مميزاً هذا الموسم إلا أنه تلقى خسارة ثقيلة في آخر مواجهة له قبل التوقف والتي كانت أمام مضيفه النصر بنتيجة 4-1 ليبقى في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وفي المقابل ستكون مهمة ضمك صعبة للغاية حيث يلزمه تحقيق الفوز إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

الفيصلي والتعاون



وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث فريقا الفيصلي وضيفه التعاون عن 3 نقاط تبقي حظوظهما قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقدّم الفيصلي أداءً جيداً هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة صاحب المركز الرابع، في حين يحتل التعاون المركز السادس برصيد 32 نقطة عقب فوزه في آخر مواجهاته قبل التوقف على الاهلي بهدف نظيف.

الفتح والفيحاء



وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح لإبقاء حظوظه قائمة في البقاء حينما يستضيف الفيحاء.

وعانى الفتح الأمرين هذا الموسم بسبب سوء النتائج التي وضعته في المركز 14 برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز 13، خاصة أنه لم يعرف طعم الفوز في آخر مرحلتين بتعادله أمام الرائد وخسارته من العدالة.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن استعادة توازنه والابتعاد بشكل كبير عن شبح الهبوط عقب خسارته في المرحلتين السابقتين أمام الأهلي وأبها ليحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة.