شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر ينفى إصابته بكورونا: مش صحيح أنا كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ما أعلنته إحدى متابعيه ومشجعى النادى الأهلى عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بالرد عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، حيث نشر اللاعب تغريدة جاء فيها: "مساء الخير يا هبة الكلام دا مش صحيح أنا مكنش عندي كورونا أنا الحمد لله كويس.. ولو حصل كنت حعلن كدا بنفسي لأننا كلنا معرضين للمرض".

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وكانت هبة الأباصيرى إحدى مشجعى النادى الأهلى قد غردت على موقع "تويتر"، بأن إسلام الشاطر تعافى من كورونا وكتبت عبر صفحتها: "الكابتن إسلام الشاطر الحمد لله تعافى من كورونا وقريبا في برنامج الحصاد على قناة الأهلى".

إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبي السكندري، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج "الشاطر" بقلب الدوري العام مع الإسماعيلي موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004"، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلي من خلال تواجده داخل القلعة الحمراء منذ موسم 2005 وحتى 2009.