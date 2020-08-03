شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 145 ألف دولار سعر جولة الملاكمة لمحمد على كلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد على أيقونة رياضة الملاكمة، وبدأ ممارسة اللعبة عام 1960 حتى 1981، حيث إنه من مواليد 1942 ، وتوفى عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض شلل الرعاش.

ولد باسم (كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور) لكنه اعتنق الإسلام عام 1964، وغير اسمه إلى محمد على، وبلغت ثروته 80 مليون دولار، من اشتراكه فى 61 مباراة مكونة من 549 جولة، خلال 21 عاما يمارس فيها اللعبة، حقق فيها 56 انتصارا (37 بالضربة القاضية) و5 خسارات.

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وقرر متابعو لعبة الملاكمة حساب سعر الجولة الواحدة التى يخوضها محمد على كلاى، أيقونة الملاكمة فى العالم فى عقدى الستينيات والسبعينيات، وفقاً لمقدار الثروة التى حققها فى مشواره الرياضى، ليتم حساب الجولة الواحدة بـ145 ألف دولار.

فاز كلاى ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عاماً وتوج بلقب رياضى القرن، وكان يصف نفسه بأنه "يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة"، وهو صاحب أسرع وأقوى لكمة فى العالم حيث تعادل قوتها حوالى 1,000 باوند، كما حقق أيضا الميدالية الذهبية والمركز الأول ، لأولمبياد روما الصيفية عام 1960 ، وعن حياته الشخصية فتزوج محمد علي أربع مرات ولديه سبع بنات وولدين.