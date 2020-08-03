شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل»: «سان جيرمان» يُعانى بدون «مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توماس توخيل المدير الفنى لباريس سان جيرمان أن فريقه يعانى هجوميا بدون كيليان مبابى، الذى يتعافى من إصابة فى كاحل القدم اليمنى. وقال توخيل فى تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان: «نيمار نجح فى إيجاد حلول ليكون فعالا فى نهائى كأس الرابطة، إنه ركيزة أساسية ومفتاح للفريق».

واستدرك المدرب الألمانى: «لكن نيمار يكون أفضل فى وجود مبابى، وهو ما ليس متاحا فى الوقت الحالى، كما أن ماورو إيكاردى لا يمر حاليا بأفضل مستوياته». وأوضح: «بدون مبابى، نفتقر السرعة المطلوبة ليكون الهجوم أقوى وأسرع، علينا إيجاد حلول، وتحدثنا فى الأمر قبل مباراة ليون فى نهائى كأس الرابطة، علينا ألا نفقد الشراسة والتركيز والرغبة فى الفوز».

وشدد المدير الفنى لسان جيرمان: «مواجهة أتالانتا ستكون أقوى، لأن الفريق الإيطالى يتسم بالسرعة، لقد لعبنا مباراتين فى نهائيات الكؤوس المحلية، بينما أتالانتا فريق له طابع خاص، فهم أقوياء للغاية، وأمامنا 12 يوما للاستعداد لهم».