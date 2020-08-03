شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفتح باب الرحيل أمام «راكيتيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتى إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة. قالت الصحيفة، إن البارسا سيمنح راكيتيتش، فرصة تحقيق حلمه بالاعتزال فى فريقه السابق، إشبيلية.

وأشارت إلى أن وصيف الليجا، وافق على رحيل لاعبه للفريق الأندلسى، مقابل 10 ملايين يورو فقط، كى يوفر راتبه. ومن المقرر أن ينتهى عقد الدولى الكرواتى، صيف العام المقبل، ولا يوجد أى تحرك من الطرفين نحو التمديد.

وأوضحت الصحيفة أن البلوجرانا، يفكر فى عدم خسارة الأموال عند رحيل راكيتيتش، لكن ذلك لن يجعله يحاول بيعه إلى أندية أخرى، عكس رغبة اللاعب.

وأشارت إلى إن ذلك يعود لتقدير برشلونة لراكيتيتش، الذى تصرف طوال مسيرته فى «كامب نو» بطريقة لا تشوبها شائبة، لمدة 6 سنوات، بعكس ما بدر من زميله آرثر ميلو، الذى تمرد عقب استغناء النادى عن خدماته.