شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتى» يفتح النار على إدارة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، النار على إدارة النادى، حيث أكد أنهم لم يدعموه هو ولاعبيه فى مواجهة الانتقادات، واشتكى أن بعض أعضاء الإدارة انضموا للمنتقدين.

وأبلغ كونتى الصحفيين بعد فوز فريقه 2- صفر على أتالانتا، لينهى الموسم فى المركز الثانى بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس البطل: «لا أعتقد أن العمل الذى قام به اللاعبون تم تقديره، ولا أعتقد أن عملى تم تقديره».

وأضاف: «حصلنا جميعا على القليل جدا من الحماية من النادى، ينبغى علينا التطور والتحسن فى كافة الجوانب، خاصة على أرض الملعب، ويجب على أى ناد كبير حماية لاعبيه بصورة أكبر».

وأضاف: «سنناقش ذلك فى نهاية الموسم، يجب أن أقابل الرئيس (ستيفن تشانج) وهو فى الصين حاليا، لا يعجبنى انضمام الناس للانتقادات، يجب أن يكونوا موجودين فى الأوقات الجيدة وأيضا فى الأوقات السيئة، وهنا فى إنتر لم يكن الأمر كذلك».

وهذه ليست أول مرة يشتكى فيها كونتى علنًا من النادى، حيث فى نوفمبر الماضى انتقد كونتى التخطيط السيئ، قائلا: «إن التشكيلة صغيرة للغاية لكى تنافس فى الدورى الإيطالى ودورى أبطال أوروبا».

Advertisements

ورد النادى بإبرام العديد من التعاقدات فى فترة انتقالات يناير، ومازال إنتر ينافس فى الدورى الأوروبى، ويواجه خيتافى فى ثمن النهائى، وقال كونتى إنه سيتخذ قراره بعد نهاية الموسم.

وأوضح: «بعد الدورى الأوروبى سنتخذ قراراتنا بشأن الموسم المقبل، سأتخذ قرارى، والنادى سيتخذ قراره».

فى سياق آخر، اعتبر جوسيبى ماروتا، المدير التنفيذى بنادى إنتر ميلان، السبت، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى ربطته الشائعات بالنادى الإيطالى خلال الآونة الأخيرة، «سيعتزل فى برشلونة»، وأن تغذية هذه «الخيالات» فى الوقت الحالى «سيكون من غير الاحترام».

وقال ماروتا فى تصريحات لشبكة (سكاى سبورت): «يجب أن نكون واقعيين، إنه أمر خيالى».

وأضاف: «الجميع يرغب فى التعاقد معه، ولكن سيكون من غير الاحترام تغذية هذه الأوهام، لأنها كذلك. يجب العودة للواقع، والتأكد من أن ميسى لاعب كبير جدا، ولكنه حاليا فى صفوف برشلونة».

وشدد المسؤول الرياضى: «أعتقد أن موقفه رائع مع فريقه، وأن مسيرته ستنتهى هناك».