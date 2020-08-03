شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يدرس الاستعانة بثنائي شاب أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس حلمي طولان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي إنبي الاستعانة بإثنين من نجوم فريق الشباب بالنادي، خلال مواجهة الأهلي بمنافسات الدوري الممتاز.
ويلتقي الأهلي بإنبي، مساء الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.
ويفكر طولان في الدفع بكل من عمرو ناصر زياد كمال نجمي فريق الشباب بالنادي خلال مواجهة الأهلي، بعد تألقهما بشدة خلال الوديات الأخيرة للفريق البترولي.
ويفتقد إنبي في مواجهة الأهلي خدمات الثنائي المصاب عبدالله عادل الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل أيام، ومحمود غالي والذي تعرض لشد في العضلة الأمامية مؤخراً.
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