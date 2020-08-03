شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يوجه رسالة إلى وائل جمعة: ‏«خلّض على مهاجمين كتير»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية، زميله السابق بالملاعب وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده. ونشر محمد فضل صورة تجمعه بجمعة عبر انستجرام وعلق عليها: «كل سنة وانت طيب يا جمعة ...أعظم مدافع في تاريخ مصر وارجل شخصية». فضل وجمعة وأضاف: «الراجل ده كان طيب وجدع خارج الملعب وعنيف وشديد داخل الملعب.. خلص على مهاجمين كتير أوي محليا وأفريقيا ودوليا، كل سنة وانت طيب يا صخرة». وأتم جمعة عامه الـ 45 اليوم الإثنين الموافق الثالث من أغسطس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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