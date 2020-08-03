شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يداعب محمد صلاح بصورة من الجيم.. والأخير يرد: «انتظرني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب اللاعب ديان لوفرين، لاعب زينت الروسي الحالي، ومدافع ليفربول السابق، زميله السابق بالفريق محمد صلاح، عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

ونشر لوفرين صورة له على الموقع في صالة الألعاب الرياضية «جيم» ووضع على الصورة تعليق قائلاً: «أين أنت يا مو؟»، ليرد بعدها صلاح على صديقه قائلاً له: «انتظر دوري» في إشارة أن محمد صلاح سيرد على لوفرين بصورة أيضاً.

يذكر أن محمد صلاح تربطة علاقة صداقة قوية مع لوفرين عندما كان في صفوف فريق ليفربول قبل أن ينتقل لروسيا، حيث ودعه «صلاح» عن طريق فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول.