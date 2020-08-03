شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات يد الزمالك يتدرب علي فترتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استانف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، تدريباته في السابعة صباح اليوم الإثنين، تحت قيادة قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق، بملاعب النادي المفتوحة عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق.

ويخوض الفريق تدريباته على فترتين في السابعة صباحا والسابعة مساء بملاعب النادي وتستمر التدريبات على فترتين لمدة أسبوعين لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز الفريق فنياً.

وبدأ الفريق بتدريبات الأحمال البدنية من خلال الجري وتنفيذ بعض التمارين وقام الجهاز الفني بوضع برنامج تدريبي خاص للفريق خلال الفترة الحالية.

وأدى فريق اليد سيدات التدريبات وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.

ويهدف الجهاز الفني للوصول إلى المعدلات الفنية والبدنية اللازمة لخوض باقي منافسات بطولة الدوري يد سيدات.

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