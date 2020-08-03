ليفربول ينشر أبرز لقطات محمد صلاح: «فخر الريدز وموسم للتاريخ»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر «تويتر» فيديو لأبرز أهداف ولقطات ولحظات محمد صلاح الاستثنائية مع الفريق في موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز. وتوج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً واللقب الـ19 في تاريخ النادي، وتواجد صلاح على رأس قائمة هدافي الفريق في "بريميرليج" برصيد 19 هدفاً. وتحت عنوان «فخر الريدز وموسم للتاريخ» نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول فيديو لأبرز لقطات محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي في "بريميرليج». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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