شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقترب من شراء معروف يوسف نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي المقاولون العرب من الحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط الزمالك والمُعار لصفوف الذئاب، بشكل نهائي.

ويرغب المقاولون في شراء معروف يوسف نهائياً من الزمالك بدايةً من الموسم الكروي الجديد، وهو ما رحب به الزمالك واللاعب.

ويرى معروف صعوبة العودة للزمالك في الوقت الحالي في ظل اكتمال عدد الأجانب بالفريق وتألقهم مع النادي الأبيض، في الوقت الذي يرفض مجلس إدارة الزمالك الاستغناء عن أحد نجومه الأجانب في سبيل عودة النيجيري.

وانضم معروف للزمالك في صيف 2014 قادماً من اتحاد الشرطة، في صفقة ضمت برفقته زميليه خالد قمر ورضا العزب.