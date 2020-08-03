شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يهنئ «مدافع الأهلي الأسطوري» بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التهنئة إلى وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمناسبة عيد ميلاده الـ 45.. ونشر الكاف عبر حسابه الرسميبموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو لجمعة، معلقاً عليه: «عيد ميلاد سعيد لمدافع مصر والأهلي الأسطوري وائل جمعة». وأضاف حساب الكاف: «لعب دوراً رئيسياً في تتويج منتخب مصر بـ 3 ألقاب أمم أفريقيا، وفاز مع الأهلي بـ 6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ومثلهم في كأس السوبر الأفريقي». وكان جمعة قد اعتزل كرة القدم مع نهاية عام 2013، عقب مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للاندية بذلك العام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يهنئ «مدافع الأهلي الأسطوري» بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.