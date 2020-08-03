شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يرفض إنبى ويتمسك بالانتقال إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ كريم فؤاد، الظهير الأيمن لفريق لنجوم المستقبل والمعار لنادى إنبى، إدارة ناديه برغبته فى الانتقال إلى الأهلي وعدم تمديد إعارته مع الفريق البترولى.

وشدد اللاعب على أنه يرغب فى تحقيق حلمه بارتداء فانلة الأهلي، خاصة أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب الفنية والبدنية ويرى أنه البديل المناسب لرحيل أحمد فتحى، الذى تأكد رحيله لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتفاوض النادى الأهلى مع النجوم بشكل رسمى فى الأيام المقبلة، للتفاوض بشأن الأمور المادية فى الصفقة.

وشارك صاحب الـ20 عاماً مع إنبي في الموسم الحالي بمسابقة الدوري خلال 11 لقاء وتمكن من صناعة هدف.

يذكر أن النادي الأهلي يبحث عن ضم ظهير أيمن لتدعيم صفوفه، وذلك بعد تأكد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز لمدة 3 سنوات.

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