شكرا لقرائتكم خبر عن «زيرو» ومصطفى محمد يشاركان في مران الزمالك بعد تماثلهما للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه اليوم الإثنين، بملعب فندق الإقامة ببرج العرب، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وشهد التدريب مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق، وأحمد سيد «زيزو» لاعب الوسط، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية.

وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.