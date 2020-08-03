شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك سيخوض مباريات الدوري من أجل الفوز فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب الذي خاضه الفريق صباح اليوم الإثنين.
وقام المدير الفني، بتحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.
وأوضح كارتيرون، للاعبين أن الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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