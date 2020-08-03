شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب إدارة المقاصة بتعديل لائحة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، من إدارة النادى تعديل لائحة الفريق لرغبتة في تحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز. وينتظر أن يقدم جلال، تصورا عن تعديلات اللائحة إلى مجلس الإدارة لاعتمادها في أقرب وقت. ياتى هذا في الوقت الذي يعقد جلال، جلسة مع اللاعبين نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة سلبيات وإيجابيات المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرا، وتحفيزهم على الاجتهاد في المباريات الرسمية لتحقيق الانتصارات وجمع أكبر عدد من النقاط قبل نهاية الموسم الجارى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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