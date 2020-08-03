شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من «كاف» عن العدد المسموح لسفر البعثة إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت إدارة النادى الأهلى، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» معرفة العدد المسموح به لسفر بعثة الفريق إلى المغرب، لملاقاة نادي الوداد في نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وما إذا كان هناك تعديل على أعداد البعثة بسبب التغييرات التي تشهدها المسابقات نتيجة فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، استقر رينيه فايلر المدير الفنى، على وضع برنامج تدريبى خاص للفريق قبل مواجهة الوداد يتضمن تدريب اللاعبين على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة بجانب تحفيظهم بعض الجمل التي يرغب في تطبيقها لمفاجئة المنافس، كما بدأ المدير الفنى في متابعة الفريق المغربى للوقوف على مستواه تمهيدا لوضع الخطة المناسبة للمباراة.
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