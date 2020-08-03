شكرا لقرائتكم خبر عن وزراة الرياضة تساهم في علاج جابر عبد العاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار الرعاية والدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة، لجميع أعضاء المنظومة الرياضية في مختلف المجالات وخاصة الرموز الرياضية ممن مثلوا المنتخبات المصرية في مختلف المحافل والمنافسات الدولية وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المساهمة في تحمل تكلفة علاج الكابتن جابر عبدالعاطي نجم منتخب مصر للكرة الطائرة السابق وذلك خلال دخوله إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكلف الوزير بمتابعة الحالة الصحية لنجم منتخب الطائرة السابق وتطور حالته الصحية وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه.

ومن المقرر أن تساهم الوزارة في تحمل إجمالى قيمة فواتير العلاج بالمستشفى.

و أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن جابر عبدالعاطي بالشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية.