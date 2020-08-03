شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يتوصل لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد بشأن «سانشيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، إن نادي إنتر ميلان توصل لاتفاق مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل شراء اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل نهائي، ليستمر مع الفريق الإيطالي الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن إنتر اتفق مع اليونايتد بشكل نهائي على ضم اللاعب بصفقة تقدر بـ 15 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن الصفقه سيكون بعد مباراة الفريق أمام خيتافي بالدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن «سانشيز» وافق على توزيع راتبه الضخم البالغ 15 مليون يورو على عقد مدته 3 سنوات.

يذكر أن سانشيز، قد انضم لإنتر على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، وشارك في 22 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 4 أهداف، بالإضافة لـ 9 تمريرات حاسمة، على الرغم من تعرضة لإصابة طويلة أبعدته عن الملاعب، والمشاركة في المباريات.