شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تبدأ إجراءات تعديل اللائحة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدأ اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إجراءات تعديل اللائحة، بداية من مطلع الأسبوع المقبل.

وينتظر أن تعقد اللجنة، اجتماعاً لمناقشة البنود التي سيتم تعديلها والوصول لصيغة نهائية لكافة بنود اللائحة الجديدة قبل عرضها علي الجمعية العمومية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مد فترة تعيين اللجنة لأربعة أشهر مقبلة، للانتهاء من إجراءات التعديل، والدعوة لانتخابات مجلس جديد.