شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد»: هدف رونالدو في يوفنتوس الأفضل بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إنه سعيد جداً بعودة منافسات دوري الأبطال مرة أخرى، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأضاف في حوار له مع موقع «يويفا»: «أعتقد أن الناس بحاجة لمشاهدة كرة القدم الحقيقة، لأن هذا يمنح السعادة، ولذلك فالجميع يحب كرة القدم».

وأشار عن الهدف المفضل له في البطولة، حيث قال هازارد: «هدفي في شالكه عام 2013، خاص بالنسبة لي مع تشيلسي، وقتها لعبنا مباراة رائعة».

وعن أفضل هدف شاهده في دوري الأبطال، أكد على أن الهدف الشهير لـ «كريستيانو رونالدو» في يوفنتوس، يعتبر من أفضل الأهداف التي شاهدها، بل وأفضلها، حيث قال وقتها أثناء تسجيله: «يا له من هدف».

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن النادي الملكي خسر مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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