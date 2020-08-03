شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقي» و«أوناجم» يجريان مسحة كورونا في معسكر الزمالك ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأربعاء المقبل، في معسكر الفريق في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويصل الثنائي المغربي، إلى القاهرة مساء الثلاثاء، بعد تأجيل وصولهما لمدة 48 ساعة.

ونسق الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، مع مسؤولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بأخذ المسحة من الثنائي في الإسكندرية، قبل انتظامهما في تدريبات الفريق.