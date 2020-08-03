بيدرو سينضم إلى روما بالرغم من الإصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أفادت تقارير صحافية إيطالية أن المهاجم الإسباني المخضرم لنادي ​تشيلسي​ الإنكليزي ​بيدرو رودريغيز​ سينضم إلى نادي روما، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس الإتحاد الإنكليزي.

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وكان صاحب الـ 33 عاماً قد تعرض لخلع على مستوى الكتف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وسيخضع لعملية جراحية ستبعده لمدة شهر عن الملاعب.

وبدوره خطط نادي روما لضم اللاعب بعد مباراة تشيلسي في دوري أبطال أمام نادي بايرن ميونيخ، لكن الصفقة ستتأخر قليلاً الآن بسبب الإصابة.

يذكر أن بيدرو يلعب مع تشيلسي منذ عام 2015، وقد سجل 43 هدف في 206 مباريات لعبها مع الفريق.