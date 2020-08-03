كالياري يعمل على إبقاء ناينغولان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

يسعى نادي ​كالياري​ الإيطالي لتمديد بقاء النجم البلجيكي ​رادجا ناينغولان​ في الفريق، بعد إنتهاء إعارته من نادي ​إنتر ميلانو​.

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ويأمل رئيس النادي أن يبقي صاحب الـ 32 عاماً وأن يبني الفريق من حوله مع المدرب الجديد ​أوزيبيو دي فرانشيسكو​، لكن راتبه الضخم يقف عائقاً بوجه طموحه.

ولا يزال لناينغولان عامين في عقده مع الإنتر، لكنه قد يرحل في فترة الإنتقالات الصيفية كونه ليس ضمن الخطط المستقبلية للنادي.

يذكر أن ناينغولان سجل 6 أهداف في 26 مباراة لعبها مع كالياري في بطولة الدوري في الموسم الماضي.