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كالياري يعمل على إبقاء ناينغولان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

يسعى نادي ​كالياري​ الإيطالي لتمديد بقاء النجم البلجيكي ​رادجا ناينغولان​ في الفريق، بعد إنتهاء إعارته من نادي ​إنتر ميلانو​.

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ويأمل رئيس النادي أن يبقي صاحب الـ 32 عاماً وأن يبني الفريق من حوله مع المدرب الجديد ​أوزيبيو دي فرانشيسكو​، لكن راتبه الضخم يقف عائقاً بوجه طموحه.

ولا يزال لناينغولان عامين في عقده مع الإنتر، لكنه قد يرحل في فترة الإنتقالات الصيفية كونه ليس ضمن الخطط المستقبلية للنادي.

يذكر أن ناينغولان سجل 6 أهداف في 26 مباراة لعبها مع كالياري في بطولة الدوري في الموسم الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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