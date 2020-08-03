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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باستوري مطلوب في الدوري الأميركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
أعلن مدرب نادي لوس أنجلوس غالاكسي غييرمو باروس شيلوتو أن فريقه مهتم بالتعاقد مع لاعب نادي روما والدولي الأرجنتيني خافيير باستوري في الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يرحل صاحب الـ 31 عاماً عن العاصمة الإيطالية بعد موسمين مخيبين للآمال له بقميص الذئاب.
ولم يشارك باستوري سوى في 15 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم، وصنع هدفين خلال تلك المشاركات.
وتقدر إدارة روما قيمة اللاعب بحوالي 10 ملايين يورو، المبلغ الذي لن يكون عائق بوجه النادي الأميركي.
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