باستوري مطلوب في الدوري الأميركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلن مدرب نادي ​لوس أنجلوس غالاكسي​ غييرمو باروس شيلوتو أن فريقه مهتم بالتعاقد مع لاعب نادي روما والدولي الأرجنتيني ​خافيير باستوري​ في الفترة المقبلة.

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ومن المنتظر أن يرحل صاحب الـ 31 عاماً عن العاصمة الإيطالية بعد موسمين مخيبين للآمال له بقميص الذئاب.

ولم يشارك باستوري سوى في 15 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم، وصنع هدفين خلال تلك المشاركات.

وتقدر إدارة روما قيمة اللاعب بحوالي 10 ملايين يورو، المبلغ الذي لن يكون عائق بوجه النادي الأميركي.