شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف اختيار الأهلي لموعد اياب نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موعد مباراة اياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد المغربي بعد اختيار الجهاز الفني ما بين يومي2 و3 اكتوبر المقبل.

واختار مسئولو الأهلي يوم 3 كموعد لاقامة مباراة الإياب المقرر اقامتها في ستاد القاهرة.

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ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.