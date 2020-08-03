شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا تأجيل لمواجهتى الإنتاج أمام الأهلي ونادي مصر بسب ضيق الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه لا تأجيل لمباراتي الإنتاح الحربي أمام الأهلي ونادي مصر في الدوري الممتار حتي الآن والمقرر استئنافه يوم الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر .

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية علي رفض تأجيل اي لقاء لأي فريق خاصة أن الانتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل الفريق من اصل 18 فرد أصيبو بالفيروس في الفترة الماضية إلي جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعب وما زال هناك وقت لتعافي باقي اللاعبين.

ويواجه الانتاج الحربي فريق نادي مصر يوم 8 أغسطس الجاري ثم الأهلي يوم 14 أغسطس.

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كان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسي مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة لحسم مصيرهم.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين آخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدورى.