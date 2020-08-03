شكرا لقرائتكم إسلام الشاطر ينفي ما تردد حول اصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى إسلام الشاطر نجم الاهلى السابق ما أعلنته إحدى متابعيه ومشجعى النادى الاهلى عن إصابته بفيروس كورونا ، وذلك بالرد عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر ، حيث نشر اللاعب تغريدة جاء فيها :" مساء الخير يا هبه الكلام دا مش صحيح انا مكنش عندي كورنا انا الحمدلله كويس ... ولو حصل كنت حعلن كدا بنفسي لاننا كلنا معرضين للمرض ..."

وكانت هبة الاباصيرى إحدى مشجعى النادى الاهلى قد غردت على موقع تويتر ، بأن اسلام الشاطر تعافى من كورونا وكتبت عبر صفحتها :" الكابتن اسلام الشاطر الحمد لله تعافى من كوورنا وقريبا في برنامج الحصاد على قناة الاهلى "

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إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبي السكندري، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج "الشاطر" بقلب الدوري العام مع الإسماعيلي موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004"، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلي من خلال تواجده داخل القلعة الحمراء منذ موسم 2005 وحتى 2009.