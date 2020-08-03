شكرا لقرائتكم الأهلي يقترح علي كاف إقامة نهائي دوري الأبطال في بلد معينة.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح مسئولو النادي الأهلي على الاتحاد الأفريقي كاف استضافة بلد بعينها لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تغيير النظام وإقامة الدور النهائي من مباراة واحدة.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي أعلنت تفضيلها إقامة المباراة في جنوب أفريقيا، رافضين اقامتها حال تأهل فريق مغربي في تونس لقربها من المغرب.

واختار مسئولو الأهلي يوم 3 كموعد لاقامة مباراة الإياب المقرر اقامتها في ستاد القاهرة.

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ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.