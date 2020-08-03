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مران الزمالك.. زيزو ومصطفى محمد يعودان للتدريبات الجماعية

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جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  تدريبه اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة .

 

وشهد التدريب مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق وأحمد سيد زيزو لاعب الوسط بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات العضلية التي تعرض لها الثنائي في مباراة طلائع الجيش الودية.

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وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المصري في الدوري، واختتم الفريق المران باإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

 

ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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