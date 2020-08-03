شكرا لقرائتكم الأهلي يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده: أحد أعظم مدافعى القارة على مر العصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ النادي الأهلي، وائل جمعة، نجم الدفاع الأحمر السابق، بعيد ميلاده الـ 45، ونشرت صفحة الأهلي عبر حسابها على موقع تويتر، صورة لصخرة الدفاع وعلقت "اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي، أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير، 8 الدوري المصري، 3 كأس مصر، 7 السوبر المصري، 1برونزية كأس العالم للأندية، 6 دوري أبطال إفريقيا، 6 كأس السوبر الإفريقي، 4التشكيل الأفضل في القارة.

اليوم نحتفل بعيد ميلاد صخرة الأهلي @WaelGomaa أحد أعظم مدافعي القارة الإفريقية على مر العصور كل عام وأنت بخير???????? 8⃣ ???? الدوري المصري 3⃣ ???? كأس مصر 7⃣ ???? السوبر المصري 1⃣????برونزية كأس العالم للأندية 6⃣???? دوري أبطال إفريقيا 6⃣???? كأس السوبر الإفريقي 4⃣???? التشكيل الأفضل في القارة pic.twitter.com/rdCMoMKA8t — ‏النادي الأهلي ???? (@AlAhly) August 3, 2020

ويحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

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بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.