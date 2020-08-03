شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد حمدي فتحي من حساباته الفنية بمواجهة الأهلي ضد إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي من حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر من مواجهة انبي المقرر اقامتها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك حتي في حالة شفائه من فيروس كورونا والذي ابعده عن التدريبات طوال الفترة الماضية، ويرى الجهاز الفني أن اللاعب لن يكون جاهزاً على المستوى الفني والبدني خاصة وأنه تعرض لوعكة صحية قوية فضلاً أنه لم يخوض التدريبات الجماعية مع فريقه طوال الفترة الماضية، ويخضع حمدي فتحي لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي يقوم الجهاز الطبي بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجل الاطمئنان على حالته.

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كان حمدى فتحى قد أصيب بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

في سياق آخر، أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف تدعيم الفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال الفترة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبي حيث يضم الأهلي ستة أجانب هم ، النيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادي الإتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مالية.