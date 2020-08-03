شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. كواليس جلسة كارتيرون مع لاعبى الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريب الذي خاضه الفريق صباح اليوم ، فى إطار الاستعداد لعودة مباريات الدورى ، و التى يستهلها الفريق بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 6 اغسطس الجارى .

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية ، وأوضح كارتيرون للاعبين أن الفريق سيخوض كافة المباريات للفوز بها وكذلك استغلالها في الاستعداد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الفريق للقاء المصري المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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يعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خلال الساعات القادمة، موعد إياب دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى بأن الإياب سيقام فى القاهرة أحد يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، بينما يقام الذهاب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل.

الجهاز الفنى بالتنسيق مع إدارة النادى سيعلن الموعد المناسب للفريق من بين يومى 2 و3 أكتوبر، والملعب الذى ستقام عليه المباراة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

جهاز الزمالك يرغب فى الإعلان عن الموعد المناسب له، خاصة أن الأهلى سيختار هو الآخر أحد اليومين لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربى، لذا يرغب جهاز الزمالك فى اختيار الموعد المناسب له قبل أن يختار الاهلى فيرغم على اليوم الآخر.