شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراتى الإنتاج أمام الأهلى ونادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراتى الإنتاح الحربى أمام الأهلى ونادى مصر فى الدورى الممتار حتى الآن، والمقرر استئنافه الخميس المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن ضيق الوقت يجبر اتحاد الكرة والأندية على رفض تأجيل أى لقاء لأى فريق، خاصة أن الإنتاج به 9 حالات تعافت من فيروس كورونا داخل الفريق من أصل 18 فردا أصيبوا بالفيروس الفترة الماضية، إلى جانب أن قوائم الأندية تضم 30 لاعباً، وما زال هناك وقت لتعافى باقى اللاعبين.

ويواجه الإنتاج الحربى فريق نادى مصر يوم 8 أغسطس الجارى، ثم الأهلى يوم 14 أغسطس.

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وقال خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين بالدورى بسبب الإصابات العديدة بين اللاعبين بكورونا، من بينهم حارسا مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الآن.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة لحسم مصيرهم.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين آخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدورى.