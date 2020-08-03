الأهلي يختار مكان مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح مسئولو النادي الأهلي على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة بلد بعينه نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تغيير النظام وإقامة الدور النهائي من مباراة واحدة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب مباراتا الذهاب تقاما يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب مباراتا الإياب تقاما يومي 2 و3 أكتوبر بمصر، وتقام المباراة النهائية على أرض محايدة حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، حيث سيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. بها الصدد، تم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم، وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.