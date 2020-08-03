شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب لاعب المقاولون يحتفل بزفافه بحضور عماد النحاس ولاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ولاعبو الفريق على مشاركة شكرى نجيب مهاجم ذئاب الجبل احتفاله بزفافه، فى حفل عائلي أقيم مساء أمس الأحد، وحصل اللاعب على إجازة زواج قبل أن يعود للفريق استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام التى تعود مجدداً فى السادس من أغسطس الجارى بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويستهل المقاولون العرب أولى مبارياته بعد عودة الدورى يوم 13 أغسطس الجارى، بمواجهة قوية مع فريق سموحة، وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الدور الأول بهدفين لمثلهما.



شكري نجيب



عماد النحاس ويوسف حسن لاعب المقاولون

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لاعبو المقاولون

في سياق مختلف، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

واتفق الجهاز الفنى للمقاولون العرب مع نظيره فى وادى دجلة على خوض لقاء ودى بين الفريقين الخميس المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة النشاط الكروى فى السادس من أغسطس الجارى بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأكد علاء عبد الغنى المدرب العام لذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون فضل خوض لقاء وادى دجلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

وأضاف مدرب المقاولون أن ضربة البداية للذئاب بعد استئناف الدورى ستكون فى 13 أغسطس أمام سموحة، وهو ما أتاح للفريق فرصة خوض مباراة أمام وادى دجلة كآخر الوديات قبل استئناف المسابقة المحلية.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى أمس السبت بالنادي، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ودياً غداً الثلاثاء، وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.